Prečo (ne)voliť Kotlebovcov?

Megageniálny program strany Kotlebovci – ĽSNS nemá obdobu. Keby prebrali moc, na Slovensku nastane ekonomický zázrak, absolútna spravodlivosť, bezpečnosť, sebestačnosť a dokonalý sociálny systém. Jedine, že by nie...

Ekonomickí géniovia ĽSNS nejdú iba rozdávať krompáče a lopaty nezamestnaným parazitom. Kdeže, ekonomický program obsahuje ambície, ako dosiahnutie 15% rovnej dane pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu! A ako sme sa už dozvedeli priamo z úst milovaného voccu, zrušíme aj DPH. Experti ĽSNS si za ekonomický zázrak, ktorý majú v pláne, Nobelovu cenu zaslúžia už teraz (škoda, že žiadneho z nich nepoznáme). A tým, ktorí to považujú za bezprizorné detinské bľabotanie to príde vysvetliť Domobrana! Áno, čítate dobre, domobrana. Také malé národné a sociálne Sturm Abteilung, ktoré si už poradí s parazitmi a inou liberálnou zberbou. Rež a rúbaj do krve, po tej liberálnej kotrbe, ktorá spochybňuje slovo voccovo. Bezpečnosť (režimu) bude teda zabezpečená, ale nie zlyhávajúcou políciou, ktorá bude cvičiť v osadách, ale holohlavými chlapcami, pre ktorých zákon je vec relatívna. To sa budú likvidovať čierne stavby! A odhadom 130 tisíc ľudí, ktorí v nich žijú, pošlú do... niekam na výlet. Ale možno len zabudli v programe spomenúť masívnu bytovú výstavbu, ktorá dá parazitom, pardón, ľuďom z osád, slušné bývanie. Veď ubytovať Prešov a Michalovce predsa nemôže byť problém! Tobôž, keď nepríjmeme ani jedného migranta. A záujemcov bude, lebo ekonomický zázrak, ktorý Kotlebovci plánujú, garantuje všetko zadarmo, prácu pre všetkých, do dôchodku v šesťdesiatke. Na hraniciach budú stáť zástupy ľudí, dožadujúcich sa vstupu do krajiny medu a mlieka! Ale to sa prepočítajú, lebo naši armádni junáci, vystúpení z NATO a vyzbrojení produktami slovenského zbrojného priemyslu, ktorý zničil ten neprajník Havel, ochránia milovanú otčinu. A to všetko, vážení, pri vyrovnanom rozpočte! Program nespomína, kto na ten vyrovnaný rozpočet, sebestačnosť, a dôchodcov a fšetko zadarmínko bude robiť, ale možno už kreslia v centrále ĽSNS plány na klonovaciu fabriku, ktorá vyprodukuje tisíce zdravých a vzdelaných tridsiatnikov.

Grafomani z SaS ponúkajú tú hrubú buxlu, ktorej nik nerozumie. Kotlebovci ponúkajú zrozumiteľné vízie, pri ktorých zasvieti aj obyčajnému Jožkovi Makovi, ktorý má inak problémy aj s malou násobilkou. Veď kto by nechcel žiť v takom raji tradičných hodnôt? Jedine nejaký liberálny úchyl. Dostane, najprv po hlave bejzbolkou, potom do ruky krompáč a lopatu. Neveríte?